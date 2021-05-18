Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт

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Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт

Фото инстаграм Макса Килмана

Центральный защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман стал гражданином Украины.

"Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть", - рассказал футболист в интервью Владе Седан.

Напомним, что ФИФА запретила Килману выступать за сборную Украины, поскольку он заигран на официальном уровне за сборную Англии по футзалу. 

Игрок "Вулверхэмптона" родился в Лондоне, но его родители являются выходцами из СССР: мать - из Киева, отец - из Москвы.

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