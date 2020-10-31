Защитник "Вулверхэмптона" установил рекорд АПЛ

Левый защитник "Вулверхэмптона" Райан Аит-Нури переписал историю английской Премьер-лиги.

Фулбек "волков" в пятницу вечером поразил ворота "Кристал Пэлас" в матче 7-го тура чемпионата.

Аит-Нури стал самым молодым французом, забившим гол в дебютной игре АПЛ.

Рекорд арендованного у "Анжера" футболиста - 19 лет и 146 дней.

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