Защитник "Ювентуса" Барцальи рассказал, когда завершит карьеру

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Защитник "Ювентуса" Барцальи рассказал, когда завершит карьеру

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи рассказал о том, когда он планирует завершить карьеру. Об этом сообщает Sky Italia.

"Я много думаю о будущем. Футболистом сложно думать наперед, однако травмы могут направить мысли в нужное русло.

У меня есть пара вариантов на примет, я обдумаю их в ближайшие несколько месяцев.

Барцальи играет в составе "Ювентуса" с июля 2011 года. Вместе с клубом он выиграл 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии. 

В нынешнем сезоне он участвовал в 9 матчах, не отметившись результативными действиями.

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