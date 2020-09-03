Защитник "Ювентуса" близок к переходу в "Аталанту"
Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро в ближайшее время присоединится к "Аталанте".
Как сообщает Gianlucadimarzio.com, клуб из Бергамо договорился об аренде 22-летнего аргентинца до конца следующего сезона с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.
"Ювентус" приобрел Ромеро летом 2019 года за 15 миллионов евро, однако за "старую синьору" он не провел ни одного матча.
Минувший сезон игрок провел в аренде в "Дженоа", где провел 33 игры, забив при этом один гол и отдав два ассиста.
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|26
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
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