Защитник "Ювентуса" близок к переходу в "Аталанту"

Защитник "Ювентуса" Кристиан Ромеро в ближайшее время присоединится к "Аталанте".

Как сообщает Gianlucadimarzio.com, клуб из Бергамо договорился об аренде 22-летнего аргентинца до конца следующего сезона с обязательством выкупа за 20-25 миллионов евро.

"Ювентус" приобрел Ромеро летом 2019 года за 15 миллионов евро, однако за "старую синьору" он не провел ни одного матча.

Минувший сезон игрок провел в аренде в "Дженоа", где провел 33 игры, забив при этом один гол и отдав два ассиста.

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