Защитник "Ювентуса" Данило высказался об уходе Роналду из клуба

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Бразильский защитник туринского "Ювентуса" Данило поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду из клуба.

– Как вы восприняли уход Роналду? Мне кажется, должна была возникнуть пустота...

– Любой команде мира его бы не хватало. Иначе и быть не могло. Он все еще очень опасен, несмотря на возраст. Статистика не врет. Он использует малейшую возможность, чтобы забить.

У меня нет какой-то особой истории. Это просто произошло. У Роналду очень соревновательный характер. Я многому смог у него научиться. Мы с ним близко общались в "Реале", а в "Ювентусе" – еще ближе.

Жизнь продолжается. У "Ювентуса" есть потенциал и ДНК, которые позволят вернуться на свой уровень. Ради побед мы приложим максимум усилий и будем жертвовать собой. Криштиану знает об этом, – сказал Данило.

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