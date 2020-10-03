Защитник "Ювентуса" Де Шильо отказал двум британским клубам

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Защитник "Ювентуса" Де Шильо отказал двум британским клубам

Правый защитник "Ювентуса" Маттия Де Шильо не захотел перебираться на Туманный Альбион.

По информации журналиста Николо Скиры, 27-летний итальянец отклонил предложения "Астон Виллы" и "Селтика".

Отказ фулбека "старой синьоры" последовал, несмотря на дефицит у него игровой практики - 23 минуты на поле с начала сезона.

Рыночная стоимость Де Шильо - 7,5 миллионов евро. Его контракт с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.

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