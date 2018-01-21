Защитник "Ювентуса" может перейти в "Фиорентину"

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Защитник "Ювентуса" может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику СПАЛа Федерико Маттиелло, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, флорентийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что контракт игрока принадлежит "Ювентусу", а за СПАЛ он выступает на правах аренды.

В этом сезоне 22-летний Маттиелло провел 17 матчей в чемпионате Италии и сделал 1 результативную передачу.

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