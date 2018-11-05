Защитник "Ювентуса" недоволен дефицитом игровой практики

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Защитник "Ювентуса" недоволен дефицитом игровой практики

Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа недоволен дефицитом игровой практики в текущем сезоне.

"В этом году у меня появились проблемы с игровым временем. В минувшем сезоне всё было в порядке, но сейчас всё изменилось. Конечно, я недоволен, ведь мне 31 год и я хочу играть постоянно. Посмотрим, что произойдёт в ближайшее время, будет ли на меня рассчитывать тренер. На основе этого в январе я буду принимать решение об уходе" - приводит слова 31-летнего марокканца Football Italia.

В этом сезоне Бенатия сыграл за "Ювентус" всего 5 матчей во всех турнирах. Его контракт с "бьянконери" истекает в 2020 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 23 миллиона евро.

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