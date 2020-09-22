Защитник "Ювентуса" Пеллегрини перейдет в "Дженоа" на правах аренды

Защитник "Ювентуса" Лука Пеллегрини перешел в "Дженоа". Об этом сообщается на сайте Goal.com. У

По данным источника, итальянский клуб арендует футболиста на сезон-2020/21.

В скором времени футболист пройдет медосмотр и подпишет контракт с командой. 21-летний Пеллегрини в прошлом сезоне выступал в "Кальяри". В 24-х матчах он сделал шесть результативных передач.

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