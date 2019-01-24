Защитник "Ювентуса" получил выгодное предложение из Катара

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Защитник "Ювентуса" получил выгодное предложение из Катара

Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа получил выгодное предложение из Катара, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "Аль-Духайль" предлагает 31-летнему марокканцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

"Старая синьора" не горит желанием расставаться с опытным центрбеком, но может передумать в случае поступления хорошего предложения.

Помимо "Аль-Духайля" в услугах Бенатиа заинтересованы "Арсенал", "Фулхэм" и "Шальке".

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