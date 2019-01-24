Защитник "Ювентуса" получил выгодное предложение из Катара
Защитник туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа получил выгодное предложение из Катара, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, "Аль-Духайль" предлагает 31-летнему марокканцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год плюс бонусы.
"Старая синьора" не горит желанием расставаться с опытным центрбеком, но может передумать в случае поступления хорошего предложения.
Помимо "Аль-Духайля" в услугах Бенатиа заинтересованы "Арсенал", "Фулхэм" и "Шальке".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
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|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8