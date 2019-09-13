Защитник "Ювентуса" рассказал, почему стыдится тратить много денег на развлечения
Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро признался, что испытывает угрызения совести, когда тратит большие деньги в увеселительных заведениях.
"Так бывает постоянно, когда трачу 300 или 400 евро в ночном клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах, и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег. После чувствую себя виноватым, мне становится стыдно, что потратил столько всего за одну ночь", - цитирует бразильца Marca.
Напомним, что зарплата футболиста в "Ювентусе" составляет 2,7 миллиона евро в год.
В стартовавшем сезоне Сандро сыграл за "Ювентус" 2 матча и сделал 1 ассист.
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