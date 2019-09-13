Защитник "Ювентуса" рассказал, почему стыдится тратить много денег на развлечения

Теги ювентусалекс сандро

Защитник "Ювентуса" рассказал, почему стыдится тратить много денег на развлечения

Левый защитник "Ювентуса" Алекс Сандро признался, что испытывает угрызения совести, когда тратит большие деньги в увеселительных заведениях.

"Так бывает постоянно, когда трачу 300 или 400 евро в ночном клубе, выхожу и думаю о том, сколько это будет в бразильских реалах, и вспоминаю времена, когда у моей семьи не было денег. После чувствую себя виноватым, мне становится стыдно, что потратил столько всего за одну ночь", - цитирует бразильца Marca.

Напомним, что зарплата футболиста в "Ювентусе" составляет 2,7 миллиона евро в год.

В стартовавшем сезоне Сандро сыграл за "Ювентус" 2 матча и сделал 1 ассист.

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