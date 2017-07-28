Защитник "Ювентуса" Романья перешел в "Кальяри"

Теги кальяриювентус

Защитник "Ювентуса" Романья перешел в "Кальяри"

Защитник "Ювентуса" Филиппо Романья стал игроком "Кальяри", сообщает официальный сайт клуба.

Игрок заключил с клубом пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составила 7,5 миллиона евро.

Также за 4,5 миллиона евро в "Ювентус" переберется защитник "Кальяри" Дарио дель Фабро.

Читайте также: "Ювентус" назвал цену на Дибалу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

"Челси" и "Интер" завершают выступления на Международном кубке чемпионов очным противостоянием

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов