Защитник "Ювентуса" Ругани может перебраться во Францию
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает France Football, переговоры о трансфере 26-летнего игрока ведет "Ренн". Отмечается, что Ругани не входит в планы нового тренера "Ювентуса" Андреа Пирло, поэтому клуб готов расстаться с ним этим летом.
Напомним, что "Ренн" примет участие в групповом этапе нового сезона Лиги Чемпионов.
В минувшем сезоне Ругани провел 14 матчей во всех турнирах.
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