Защитник "Ювентуса" Ругани может перебраться во Францию

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает France Football, переговоры о трансфере 26-летнего игрока ведет "Ренн". Отмечается, что Ругани не входит в планы нового тренера "Ювентуса" Андреа Пирло, поэтому клуб готов расстаться с ним этим летом.

Напомним, что "Ренн" примет участие в групповом этапе нового сезона Лиги Чемпионов.

В минувшем сезоне Ругани провел 14 матчей во всех турнирах.

Читайте также: "Ювентус" анонсировал первый трансфер при Пирло. | http://soccernews.ru