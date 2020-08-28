Защитник "Ювентуса" Ругани может перебраться во Францию

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Защитник "Ювентуса" Ругани может перебраться во Францию

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает France Football, переговоры о трансфере 26-летнего игрока ведет "Ренн". Отмечается, что Ругани не входит в планы нового тренера "Ювентуса" Андреа Пирло, поэтому клуб готов расстаться с ним этим летом.

Напомним, что "Ренн" примет участие в групповом этапе нового сезона Лиги Чемпионов.

В минувшем сезоне Ругани провел 14 матчей во всех турнирах.

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