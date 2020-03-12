Защитник "Ювентуса" Ругани рассказал о своём состоянии после заражения коронавирусом

Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани дал комментарии по поводу состояния своего здоровья.

Напомним, что 25-летний футболист заразился смертельно опасным коронавирусом.

"Вы все прочитали новости, и поэтому я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне - я в порядке. В этот момент я чувствую ещё большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестёр, которые трудятся в больницах, столкнувшись с данной чрезвычайной ситуацией.

Я призываю всех соблюдать правила, потому что вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя и для тех, кого мы любим и кто нас окружает", - написал Ругани в инстаграме.

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