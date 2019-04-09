Защитник "Ювентуса" Сандро может перейти в ПСЖ
ПСЖ ведет переговоры о покупке бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает AS.
По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 28-летний Сандро провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
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|О
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|Наполи
|31
|64
|3
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|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
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|Рома
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|51
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|Лацио
|30
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|31
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|Сампдория
|31
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|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
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|Дженоа
|31
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|31
|34
|15
|Удинезе
|30
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|16
|СПАЛ
|31
|32
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|Болонья
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|Эмполи
|31
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|19
|Фрозиноне
|31
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|Кьево
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|11