Защитник "Ювентуса" Сандро может перейти в ПСЖ

ПСЖ ведет переговоры о покупке бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Сандро провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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