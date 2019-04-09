Защитник "Ювентуса" Сандро может перейти в ПСЖ

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Защитник "Ювентуса" Сандро может перейти в ПСЖ

ПСЖ ведет переговоры о покупке бразильского защитника "Ювентуса" Алекса Сандро, сообщает AS.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне 28-летний Сандро провел за "Ювентус" 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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