Защитник "Ювентуса" стал игроком "Аталанты" за 7 миллионов евро

"Аталанта" приобрела защитника "Ювентуса" Симоне Мураторе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.

По данным источника, клуб заплатил за трансфер игрока 7 миллионов евро. Сумма будет выплачена в течение 4 лет.

В "Юве" Мураторе находился с 13 лет. В Серии А он впервые вышел 26 июня против "Лечче" (4:0). Последние два года он регулярно выходил в составе команды, составленной из игроков не старше 23 лет.

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