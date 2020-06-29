Защитник "Ювентуса" стал игроком "Аталанты" за 7 миллионов евро
"Аталанта" приобрела защитника "Ювентуса" Симоне Мураторе. Об этом сообщает пресс-служба туринцев.
По данным источника, клуб заплатил за трансфер игрока 7 миллионов евро. Сумма будет выплачена в течение 4 лет.
В "Юве" Мураторе находился с 13 лет. В Серии А он впервые вышел 26 июня против "Лечче" (4:0). Последние два года он регулярно выходил в составе команды, составленной из игроков не старше 23 лет.
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|Команда
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|26
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|Рома
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|Милан
|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17