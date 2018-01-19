Защитник "Ювентуса" вынужден завершить карьеру в 19 лет из-за проблем с сердцем

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Защитник "Ювентуса" вынужден завершить карьеру в 19 лет из-за проблем с сердцем
Защитник "Ювентуса" Андреа Мелани заявил, что он завершает карьеру в возрасте 19 лет из-за проблем с сердцем.

"17 июля 2017 года. Я никогда не забуду этот день. Во время медосмотра у меня обнаружились проблемы с сердцем. С тех пор было еще нескольких обследований. Ничего нельзя с этим поделать. К сожалению, мне нельзя играть в футбол.

Эта проблема не будет представлять для меня опасность в обычной жизни. Я благодарен тем клубам, за которые играл. Спасибо за все", - написал Мелани в своем Instagram.

Стоит отметить, что Мелани играл за молодежные команды "Ювентуса" и "Карпи". Заболевание было у него обнаружено при переходу в клуб Серии D "Массесе" на правах аренды.

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