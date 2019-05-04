Защитник "Зенита" Анюков стал 5-кратным чемпионом России

Теги зенит санкт-петербургалександр анюков

Защитник "Зенита" Анюков стал 5-кратным чемпионом России

Защитник "Зенита" Александр Анюков в пятый раз стал чемпионом России. 

В составе петербургской команды 36-летний футболист выигрывал золотые медали в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах.

Напомним, что больше всего чемпионских титулов у эск-игрока "Спартака" Дмитрия Ананко, который выигрывал чемпионат России 9 раз. 

В нынешнем сезоне Анюков участвовал в 13 матчах в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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