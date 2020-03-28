Защитник "Зенита": "Есть мечта жить не в России"

Левый защитник "Зенита" Данил Круговой признался, что мечтает жить за границей.

"Хотел бы жить в другой стране? Есть такая мечта", - сказал 21-летний футболист.

Текущий сезон Круговой проводит в аренде в "Уфе". На его счету 7 сыгранных матчей.

Фулбек принимал участие в четырех играх молодежной сборной России, забив в них один гол.

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