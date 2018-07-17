Защитник "Зенита" имеет предложения от клубов из Испании, Германии и Швейцарии

Теги зенит санкт-петербургибрагим цаллагов

Защитник "Зенита" имеет предложения от клубов из Испании, Германии и Швейцарии

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов имеет предложения от нескольких европейских клубов.

Как сообщают российские СМИ, на 27-летнего футболиста есть претенденты из Испании, Германии и Швейцарии. Названия заинтересованных команд при этом не раскрываются.

Напомним, что прошлый сезон Цаллагов провёл в "Динамо" на правах аренды, сыграл 13 матчей.

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