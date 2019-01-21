Защитник "Зенита" Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии
Защитник питерского "Зенита" Бранислав Иванович получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, сообщает UNO Portal.
По информации источника, один из саудовских клубов готов платить 34-летнему сербу зарплату в размере 6-8 миллионов евро в год.
Также в услугах бывшего игрока "Челси" заинтересованы команды из Китая и Катара.
Стоит отметить, что в "Зените" Иванович зарабатывает 3,2 миллиона евро за сезон. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает летом 2019 года, но у клуба есть опция продления соглашения ещё на 12 месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10