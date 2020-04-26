Защитник "Зенита" Караваев признался, что соскучился по футболу
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев в инстаграме назвал плюсы самоизоляции, а также признался, что соскучился по футболу.
"Плюсы самоизоляции? У кого есть дети - да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка по футболу есть. Очень скучаю по полю, не хватает этих эмоций", написал футболист.
24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В "Зенит" он перешел в сентябре 2019 года из "Витесса" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|22
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