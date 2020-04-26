Защитник "Зенита" Караваев признался, что соскучился по футболу

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Защитник "Зенита" Караваев признался, что соскучился по футболу

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев в инстаграме назвал плюсы самоизоляции, а также признался, что соскучился по футболу.

"Плюсы самоизоляции? У кого есть дети - да, можно провести с ними побольше времени. Других плюсов не вижу. Уже хочется выйти на улицу, свежим воздухом подышать. Ломка по футболу есть. Очень скучаю по полю, не хватает этих эмоций", написал футболист.

24-летний Караваев является воспитанником ЦСКА. В "Зенит" он перешел в сентябре 2019 года из "Витесса" за восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за "Дуклу", "Яблонец" и "Спарту".

Не пропустите: Караваев рассказал, чем занимается на карантине. | http://soccernews.ru
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