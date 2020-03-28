Защитник "Зенита" Круговой назвал лучшего футболиста в истории

Защитник "Зенита" Данил Круговой, который на правах аренды выступает за "Уфу", рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времён.

"Конечно же, Марсело", - ответил 21-летний футболист на соответствующий вопрос.

Бразильский фулбек с января 2007 года выступает за мадридский "Реал" и уже выиграл со "сливочными" 21 трофей.

По всей видимости, выбор Кругового обусловлен тем, что он играет с Марсело на одной позиции - левого латераля.

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