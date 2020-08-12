Защитник "Зенита" Круговой поделился впечатлениями от дебюта за основу клуба

Защитник "Зенита" Данил Круговой высказался о своем первом матче за основу команды в 1-м туре РПЛ с "Ротором" (2:0).

"Прошел долгий путь, чтобы дебютировать в основе "Зенита". Начинал с академии, потом играл за молодежку, за вторую команду. Наконец-то это случилось. Мечтал выйти в футболке "Зенита" в премьер-лиге. Незабываемые эмоции! Рад, что мы победили. Я вроде бы выглядел неплохо.

На замену выходить всегда тяжело, потому что разминаешься сам, организм надо готовить самому", - приводит слова Кругового "Зенит-ТВ".

Напомним, Круговой перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Уфы". Петербургский клуб в следующем туре сыграет с "Ростовом".

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