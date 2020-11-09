Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Защитник "Зенита" и молодежной сборной России Данил Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус. Футболист прибыл в расположение национальной команды, где и прошел тестирование.

"По итогам регулярно проводимых обследований у защитника молодежной сборной Данила Кругового получен сомнительный результат теста на короновирусную инфекцию. Игрок был незамедлительно изолирован, и в ежедневном режиме будет продолжать тестироваться. Никаких симптомов у него нет, самочувствие отличное.

Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное экспресс-тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты.

Медицинский штаб молодежной сборной в ежедневном режиме проводит максимально тщательный мониторинг состояния футболистов, что позволяет своевременно выявить возможные проблемы и адекватно на них реагировать", - сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, 13 ноября молодежная сборная России сыграет с Венгрией в рамках товарищеской встречи.

А еще: Круговой высказался о матче "Зенита" с "Брюгге"| http://soccernews.ru