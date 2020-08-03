Защитник "Зенита" Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга

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Защитник "Зенита" Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга
Защитник "Зенита" Деян Ловрен позвонил нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху и рассказал о своих впечатлениях от прибывания в Санкт Петербурге.

"Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: "Кто-то открыл ворота зоопарка?" А мне говорят: "Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей", - рассказал футболист бывшему одноклубнику.

Напомним, 31-летний футболист подписал с петербургским клубом контракт до 2023 года.

Ловрен будет выступать под 9-м номером, под которым ранее играл Бранислав Иванович.

Последним клубом игрока был "Ливерпуль", за который он выступал с 2014 года.

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