Защитник "Зенита" Маммана близок к возвращению в Аргентину

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Защитник "Зенита" Маммана близок к возвращению в Аргентину

Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев

Центральный защитник Эмануэль Маммана планирует продолжить карьеру в "Ривер Плейт".

По информации TyC Sports, 25-летний футболист собирается вернуться в аргентинский клуб в 2022 году.

Маммана хочет расторгнуть контракт с "Зенитом", истекающий летом, и присоединиться к "миллионерам" уже зимой.

Напомним, что игрок в текущем сезоне выступает за "Сочи" на правах аренды.

Также стоит отметить, что в 2017 году "Зенит" потратил 16 миллионов евро на приобретение воспитанника "Ривер Плейт".

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