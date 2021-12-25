Защитник "Зенита" Маммана близок к возвращению в Аргентину
Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев
Центральный защитник Эмануэль Маммана планирует продолжить карьеру в "Ривер Плейт".
По информации TyC Sports, 25-летний футболист собирается вернуться в аргентинский клуб в 2022 году.
Маммана хочет расторгнуть контракт с "Зенитом", истекающий летом, и присоединиться к "миллионерам" уже зимой.
Напомним, что игрок в текущем сезоне выступает за "Сочи" на правах аренды.
Также стоит отметить, что в 2017 году "Зенит" потратил 16 миллионов евро на приобретение воспитанника "Ривер Плейт".
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Главные новости дня: 24 декабря
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|23
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