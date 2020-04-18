Защитник "Зенита" Маммана: "После смерти отца и матери дважды хотел покончить с собой"
Центральный защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана признался, что в юности мог совершить самоубийство из-за смерти родителей.
"После смерти отца я думал бросить футбол. К тому моменту я уже потерял мать. Я даже хотел дважды покончить с собой. Мне было очень тяжело, ведь я остался один. Но затем я понял, что мои родители очень старались ради меня, и я не могу всё бросить. У отца была мечта - он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и дебютировал в чемпионате Аргентины. Я должен был исполнить её", - приводит слова Мамманы Ole.
Стоит отметить, что футболист остался без родителей в 15-летнем возрасте.
За "Зенит" аргентинец выступает с 2017 года, но из-за регулярных травм провёл только 40 матчей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20