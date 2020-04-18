Защитник "Зенита" Маммана: "После смерти отца и матери дважды хотел покончить с собой"

Центральный защитник питерского "Зенита" Эммануэль Маммана признался, что в юности мог совершить самоубийство из-за смерти родителей.

"После смерти отца я думал бросить футбол. К тому моменту я уже потерял мать. Я даже хотел дважды покончить с собой. Мне было очень тяжело, ведь я остался один. Но затем я понял, что мои родители очень старались ради меня, и я не могу всё бросить. У отца была мечта - он хотел, чтобы я стал профессиональным футболистом и дебютировал в чемпионате Аргентины. Я должен был исполнить её", - приводит слова Мамманы Ole.

Стоит отметить, что футболист остался без родителей в 15-летнем возрасте.

За "Зенит" аргентинец выступает с 2017 года, но из-за регулярных травм провёл только 40 матчей.

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