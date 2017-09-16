Защитник "Зенита" Маммана потерял своих собак

Теги зенит санкт-петербургэммануэль маммана

Защитник "Зенита" Маммана потерял своих собак

У аргентинского защитника "Зенита" Эммануэля Мамманы пропали его собаки.

В связи с эти футболист выложил Инстаграме фотографию своих питомцев и пообещал вознаграждение за помощь в их находке.

"Пропали два французских бульдога, один белый (8 кг) и один коричневый (12 кг). За каждого бульдога я заплачу 3000 евро в качестве вознаграждения", - говорится в объявлении.

Фото: Собаки Мамманы.

Напомним, что 21-летний Маммана перешел в "Зенит" летом из "Лиона" и провел за клуб 6 матчей.

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