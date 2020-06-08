Защитник "Зенита" Маммана работает по индивидуальной программе

Теги зенит санкт-петербургэммануэль маммана

Защитник "Зенита" Маммана работает по индивидуальной программе

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана занимается по индивидуальной программе, передает "Спор день за днем".

24-летний футболист восстановился после травмы крестообразной связки колена, однако все еще продолжает набирать форму.

Маммана выступает в "Зените" с лета 2017 года, куда перешел из "Лиона" за 16 миллионов евро. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 3 матча.

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