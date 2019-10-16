Защитник "Зенита" Маммана успешно перенёс операцию после травмы колена
Игрока питерского "Зенита" Эмануэля Мамману прооперировали в связи с частичным разрывом передней крестообразной связки левого колена.
"Всем огромное спасибо за ваши сообщения и поддержку! Спасибо богу за то, что всё прошло хорошо. Пока колено будет слабым, но я постараюсь сделать всё, чтобы вернуться полностью готовым! Спасибо всем врачам за отличное отношение", - написал аргентинец в своём инстаграме.
Muchas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, gracias a dios todo salió bien , ahora va a ser deficil pero trataré de dar todo para volver al 100% , muchas gracias @quironsalud y a todos los doctores por el buen trato y que todo allá salido bien @institutocugat
Напомним, что точные сроки восстановления футболиста "Зенит" пока не называл, но ожидается, что он пропустит до 8 месяцев.
В текущем сезоне 23-летний Маммана провёл за "сине-бело-голубых" всего 3 матча.
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