Защитник "Зенита" может перейти в норвежский клуб

Теги зенит санкт-петербургсарпсборг 08

Защитник "Зенита" может перейти в норвежский клуб

Защитник "Зенита" Артем Вяткин, находящийся в аренде в "Лахти", может покинуть клуб.

Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован норвежский "Сарпсборг", который уже давно следит за его игрой.

Вяткин является воспитанником "Локомотива" и перебрался в структуру "Зенита" в 2014 году. За основную команду "Зенита" Вяткин не провел ни одного матча.

В нынешнем сезоне на счету футболиста два забитых мяча в 28 играх за "Лахти".

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