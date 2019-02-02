Защитник "Зенита" может перейти в норвежский клуб
Защитник "Зенита" Артем Вяткин, находящийся в аренде в "Лахти", может покинуть клуб.
Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока заинтересован норвежский "Сарпсборг", который уже давно следит за его игрой.
Вяткин является воспитанником "Локомотива" и перебрался в структуру "Зенита" в 2014 году. За основную команду "Зенита" Вяткин не провел ни одного матча.
В нынешнем сезоне на счету футболиста два забитых мяча в 28 играх за "Лахти".
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