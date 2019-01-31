Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"

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Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"

Защитник "Зенита" Луиш Нету заключил соглашение со "Спортингом" и летом перейдет в португальский клуб, передает A Bola.

Футболист прибыл в Лиссабон, чтобы обсудить последние детали трансфера. Нету подписал контракт, который рассчитан до 2022 года.

Соглашение футболиста с "Зенитом" заканчивается летом 2019 года, поэтому в "Спортинг" игрок перейдет на правах свободного агента.

Нету перешел в петербургскую команду из итальянской "Сиены" в 2013 году за 7 миллионов евро. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015, 2016).

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