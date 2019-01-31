Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"
Защитник "Зенита" Луиш Нету заключил соглашение со "Спортингом" и летом перейдет в португальский клуб, передает A Bola.
Футболист прибыл в Лиссабон, чтобы обсудить последние детали трансфера. Нету подписал контракт, который рассчитан до 2022 года.
Соглашение футболиста с "Зенитом" заканчивается летом 2019 года, поэтому в "Спортинг" игрок перейдет на правах свободного агента.
Нету перешел в петербургскую команду из итальянской "Сиены" в 2013 году за 7 миллионов евро. Вместе с "Зенитом" он стал чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка России (2015/16) и Суперкубка России (2015, 2016).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
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|38
|12
|Белененсиш
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|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
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|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
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|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30