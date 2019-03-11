Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"
Защитник "Зенита" Луиш Нету летом перейдет в "Спортингом". Об этом сообщает пресс служба португальской команды.
30-летний португалец подписал контракт с клубом, рассчитанный на три года. Футболист перейдет в "Спортинг" этим летом, именно тогда у него закончится контракт с "Зенитом".
"Я очень рад, что смогу играть за "Спортинг". На данный момент все мои мысли только о "Зените" и профессиональной игре, которую я всегда показывал", - заявил Нету.
Игрок перешел в "Зенит" в 2013 году из итальянской "Сиены" за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Нету участвовал в 19 матчах за сине-бело-голубых.
Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" перешел в лучший клуб Беларуси | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Вы заслуживаете всего самого хорошего: Винисиус поблагодарил Солари
-
"Реал" в твиттере опубликовал видеоролик, посвященный Зидану
-
3
Зидан стал десятым тренером "Реала", кто вернулся в клуб
-
"Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков
-
Стала известна зарплата Зидана в "Реале"
-
Дзагоев назвал самых перспективных игроков своей команды
-
Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"
-
"Реал" предложил Солари остаться в системе клуба
-
Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча с "Ювентусом"
-
Слуцкий рассказал, почему "Витесс" не смог обыграть "Фейеноорд"
-
1
Зидан возглавил "Реал"
-
Кьеллини поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико"
-
Каррера вернется в Москву: названа причина
-
4
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
Названы сроки контракта Зидана с "Реалом"
-
Экс-игрок "Зенита" перешел в лучший клуб Беларуси
-
"Ахмат" и "Урал" разошлись миром в матче РПЛ
-
2
"Манчестер Юнайтед" не может договориться с основным игроком по новому контракту
-
3
Названо условие возвращения Зидана в "Реал"
-
"Тоттенхэм" готов установить клубный трансферный рекорд ради итальянского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|25
|55
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|52
|5
|Морейренсе ФК
|25
|42
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|39
|7
|Белененсиш
|24
|36
|8
|Санта-Клара
|25
|32
|9
|Портимоненсе
|25
|31
|10
|Рио Аве
|25
|29
|11
|Маритиму
|25
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|25
|26
|13
|Боавишта
|25
|26
|14
|Насьонал
|25
|26
|15
|Витория Сетубал
|25
|25
|16
|КД Тондела
|25
|24
|17
|Дешпортиво Чавес
|25
|21
|18
|Фейренсе
|25
|14