Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"

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Защитник "Зенита" Нету подписал контракт со "Спортингом"

Защитник "Зенита" Луиш Нету летом перейдет в "Спортингом". Об этом сообщает пресс служба португальской команды.

30-летний португалец подписал контракт с клубом, рассчитанный на три года. Футболист перейдет в "Спортинг" этим летом, именно тогда у него закончится контракт с "Зенитом".

"Я очень рад, что смогу играть за "Спортинг". На данный момент все мои мысли только о "Зените" и профессиональной игре, которую я всегда показывал", - заявил Нету.

Игрок перешел в "Зенит" в 2013 году из итальянской "Сиены" за 7 миллионов евро. В нынешнем сезоне Нету участвовал в 19 матчах за сине-бело-голубых. 

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