Защитник "Зенита" Осорио назвал два русских слова, которые он выучил на карантине
Защитник питерского "Зенита" Йордан Осорио признался, что не уделял много времени изучению русского языка во время карантина.
"Особенно практиковать его не получалось. Но пару новых слов выучил: "маска" и "перчатки", - сказал венесуэлец.
Напомним, что Осорио выступает за "сине-бело-голубых" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Порту".
В текущем сезоне 26-летний центрбек сыграл за "Зенит" 11 матчей, результативными действиями не отличался.
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|22
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|Ростов
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|Оренбург
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