Защитник "Зенита" Осорио показал, как чеканит мячом в домашних условиях

Теги зенит санкт-петербургйордан осорио

Защитник "Зенита" Осорио показал, как чеканит мячом в домашних условиях

"Зенит" в твиттере опубликовал видео, как защитник команды Йордан Осорио дома чеканит мяч.

Напомним, игроки петербургского клуба на данный момент находятся на карантина из-за пандемии коронавируса.

Из-за пандемии РПЛ приостановлен до 10 апреля. 

В нынешнем сезоне 25-летний Осорио участвовал в 11 матчаз "Зенита", не отметившись результативными действиями.

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