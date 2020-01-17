Защитник "Зенита" Осорио рассказал, чем похожи чемпионаты России и Португалии
Венесуэльский защитник "Зенита" Йордан Осорио сравнил российскую Премьер-лигу и португальскую Лигу Португезе.
Напомним, что до перехода в питерский клуб 25-летний футболист выступал за "Порту" и другие португальские команды.
"РПЛ - достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьёзные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места", - сказал Осорио.
В составе "Зенита" игрок провёл 9 матчей, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Осорио рассказал о самых сильных соперниках в "Зените" и за всю карьеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|16
|45
|2
|Порту
|16
|41
|3
|ФК Фамаликао
|16
|30
|4
|Спортинг Лиссабон
|16
|29
|5
|Брага
|16
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|16
|21
|9
|Боавишта
|16
|19
|10
|КД Тондела
|16
|19
|11
|Маритиму
|16
|19
|12
|Витория Сетубал
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|16
|17
|14
|Санта-Клара
|16
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|16
|15
|16
|Белененсиш
|16
|15
|17
|Портимоненсе
|16
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|16
|6