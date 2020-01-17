Защитник "Зенита" Осорио рассказал, чем похожи чемпионаты России и Португалии

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Защитник "Зенита" Осорио рассказал, чем похожи чемпионаты России и Португалии

Венесуэльский защитник "Зенита" Йордан Осорио сравнил российскую Премьер-лигу и португальскую Лигу Португезе.

Напомним, что до перехода в питерский клуб 25-летний футболист выступал за "Порту" и другие португальские команды.

"РПЛ - достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьёзные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места", - сказал Осорио.

В составе "Зенита" игрок провёл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Осорио рассказал о самых сильных соперниках в "Зените" и за всю карьеру. | http://soccernews.ru
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