Защитник "Зенита" Осорио рассказал, чем похожи чемпионаты России и Португалии

Венесуэльский защитник "Зенита" Йордан Осорио сравнил российскую Премьер-лигу и португальскую Лигу Португезе.

Напомним, что до перехода в питерский клуб 25-летний футболист выступал за "Порту" и другие португальские команды.

"РПЛ - достаточно сильный и непростой турнир. Тем не менее, отличия между этими чемпионатами серьёзные. Похожесть в том, что в обоих турнирах есть пять-шесть команд, которые борются за первые места", - сказал Осорио.

В составе "Зенита" игрок провёл 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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