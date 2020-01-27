Защитник "Зенита" Осорио рассказал о впечатлениях от России
Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, какое прозвище ему дали одноклубники, а также поделился впечатлениями от России. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Россия - огромная, большая страна. Я понял это за время долгих перелетов.
При виде снега я подумал: "Вау! Какая красота". Никогда не видел ничего подобного. Я не привык к температуре ниже +10.
В "Зените" все просто называют меня "Осо", сокращая фамилию", - сказал футболист.
Защитник "Порту" выступает в петербургском клубе с лета 2019 года. Его арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15