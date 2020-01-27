Защитник "Зенита" Осорио рассказал о впечатлениях от России

Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, какое прозвище ему дали одноклубники, а также поделился впечатлениями от России. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

"Россия - огромная, большая страна. Я понял это за время долгих перелетов.

При виде снега я подумал: "Вау! Какая красота". Никогда не видел ничего подобного. Я не привык к температуре ниже +10.

В "Зените" все просто называют меня "Осо", сокращая фамилию", - сказал футболист.

Защитник "Порту" выступает в петербургском клубе с лета 2019 года. Его арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

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