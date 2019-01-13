Защитник "Зенита" перешел в "Крылья Советов"

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Защитник "Зенита" перешел в "Крылья Советов"

"Крылья Советов" на официальном сайте объявили о переходе защитника Максима Карпова из "Зенита".

Футболист играл в составе питерского клуба с 2013 года. В 2018 году он выступал на правах аренды в "СКА-Хабаровск" и "Ротор".

"Очень рад присоединиться к "Крыльям". Знаю, что в Самаре очень любят футбол, и на новом стадионе с посещаемостью все в порядке - это многое значит для любого игрока. Зимой на сборах команде предстоит хорошо поработать, чтобы во второй части сезона показать хороший результат и порадовать болельщиков. Мне, в свою очередь, хочется помочь «Крыльям» взять нужные очки и добиться поставленных целей", - поделился сказал Карпов.

"Крылья Советов" с 17 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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