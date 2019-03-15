Защитник "Зенита" получил разрыв крестообразной связки колена
Защитник "Зенита" Сергей Зуйков получил разрыв крестообразной связки колена, сообщают российские СМИ.
25-летний футболист травмировался на тренировке "Тамбова", за который он выступает на правах аренды, и теперь пропустит не менее шести месяцев.
Зуйков перешёл в "Зенит" из "Волгаря" в январе 2017 года и некоторое время выступал за дубль "сине-бело-голубых".
В текущем сезоне игрок провёл за "Тамбов" всего 1 матч. В первой половине нынешней кампании он выступал за "Томь".
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|Команда
|М
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|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
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|Енисей Красноярск
|19
|11