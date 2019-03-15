Защитник "Зенита" получил разрыв крестообразной связки колена

Теги зенит санкт-петербургтамбовсергей зуйков

Защитник "Зенита" получил разрыв крестообразной связки колена

Защитник "Зенита" Сергей Зуйков получил разрыв крестообразной связки колена, сообщают российские СМИ.

25-летний футболист травмировался на тренировке "Тамбова", за который он выступает на правах аренды, и теперь пропустит не менее шести месяцев.

Зуйков перешёл в "Зенит" из "Волгаря" в январе 2017 года и некоторое время выступал за дубль "сине-бело-голубых".

В текущем сезоне игрок провёл за "Тамбов" всего 1 матч. В первой половине нынешней кампании он выступал за "Томь".

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