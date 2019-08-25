Защитник "Зенита" поздравил Донецк с юбилеем
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил Донецк со 150-м днем города, а также опубликовал поздравление с Днем шахтера.
"С днем Шахтера! С днем города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтеры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты - мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!" - написал Ракицкий в Instagram.
Ракицкий ранее выступал за донецкий "Шахтер", а в "Зенит" он перешел в январе 2019 года. Всего за российский клуб 30-летний украинец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Рамос высказался о Неймаре, который может перейти в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Краснодар
|7
|14
|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2