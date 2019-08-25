Защитник "Зенита" поздравил Донецк с юбилеем

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Защитник "Зенита" поздравил Донецк с юбилеем
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил Донецк со 150-м днем города, а также опубликовал поздравление с Днем шахтера.

"С днем Шахтера! С днем города, мой Донецк! Особенный день для каждой горняцкой семьи! Шахтеры, крепкого вам здоровья! Донецк, ты - мое сердце, моя душа! Я жду! Я верю!" - написал Ракицкий в Instagram.

Ракицкий ранее выступал за донецкий "Шахтер", а в "Зенит" он перешел в январе 2019 года. Всего за российский клуб 30-летний украинец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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