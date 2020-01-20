Защитник "Зенита" Ракицкий высказался о второй части сезона

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Защитник "Зенита" Ракицкий высказался о второй части сезона

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, что думает о результатах своей команды перед началом второй части сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Впереди второй круг, 11 туров. Каждый матч - важный, все соперники непростые. Надо брать свое.

Мы собрались и забивали голы, зарабатывали по три очка. На других не смотрим, как и они на нас. Каждый делает свою работу", - сказал Ракицкий.

После 19 туров чемпионата России "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. У ближайшего преследователя "Краснодара" на 10 очков меньше.

Первый матч во второй части сезона "Зенит" проведет с "Локомотивом". Встреча состоится 29 февраля.

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