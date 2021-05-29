Защитник "Зенита" рискует не сыграть на Евро-2020
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен может пропустить финальный турнир Евро-2020, сообщает Newsline.
По информации источника, у игрока "Зенита" произошёл рецидив старой травмы. На восстановление ему потребуется от 3 до 6 недель.
Стоит отметить, что из-за проблем со здоровьем Ловрен не выходит на поле уже почти два месяца.
Сборная Хорватии на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Англией, Чехией и Шотландией.
Не пропустите: Опубликована предварительная заявка сборной Англии на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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