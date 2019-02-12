Защитник "Зенита" рискует пропустить матч с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана может не сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", сообщают российские СМИ.

У аргентинского центрбека возникли проблемы с коленом на одной из тренировок "сине-бело-голубых". Согласно предварительным данным, у футболиста есть подозрение на повреждение мениска.

Напомним, что 23-летний Маммана пропустил старт текущего сезона из-за восстановления после травмы передней крестообразной связки колена. В его активе в нынешней кампании всего 8 матчей во всех турнирах.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.

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