Защитник "Зенита" рискует пропустить матч с "Фенербахче"

Теги эммануэль мамманазенит санкт-петербургфенербахчетравмы

Защитник "Зенита" рискует пропустить матч с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана может не сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", сообщают российские СМИ.

У аргентинского центрбека возникли проблемы с коленом на одной из тренировок "сине-бело-голубых". Согласно предварительным данным, у футболиста есть подозрение на повреждение мениска.

Напомним, что 23-летний Маммана пропустил старт текущего сезона из-за восстановления после травмы передней крестообразной связки колена. В его активе в нынешней кампании всего 8 матчей во всех турнирах.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени.

Не пропустите: "Фенербахче" - "Зенит": анонс и прогноз первого еврокубкового матча российских команд в 2019 году. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

В "Барселоне" приняли важное решение по Месси и главному тренеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов