Защитник "Зенита" Сантос высказался о своей универсальности
Фото твиттер "Зенита"
Защитник питерского "Зенита" Дуглас Сантос рассказал, удобно ли ему играть на трёх позициях.
Напомним, что бразилец выходит на поле в центре и на левом фланге обороны, а также в опорной зоне.
"Конечно, разница есть, я её чувствую. Особенно когда речь идёт о неродной для меня позиции. Я левый фланговый защитник, и, когда мне нужно выйти в центре обороны или стать опорником, я стараюсь несколько дней перед игрой отдельно прорабатывать на тренировках не самые привычные для меня задачи, чтобы во время матча быть готовым ко всему и принести максимальную пользу команде.
Я из тех крайних защитников, кто любит участвовать в атаке, отдавать передачи и забивать голы. В тройке центральных, не имея возможности часто подключаться к нападению, чувствую себя немного иначе. Но моя главная задача - чтобы "Зенит" побеждал, и для этого я сделаю всё, на что буду способен, на той позиции, где мне скажет тренер. Потому что в конечном счёте важны командные титулы, а не личная статистика голов и передач", - цитирует Сантоса официальный сайт "сине-бело-голубых".
Фулбек выступает за "Зенит" с лета 2019 года, в текущем сезоне он сыграл 28 матчей и сделал 4 ассиста.
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