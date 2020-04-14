Защитник "Зенита" Смольников может продолжить карьеру в МЛС

Защитник питерского "Зенита" Игорь Смольников может по окончании этого сезона уехать в США, об этом рассказал его агент Александр Маньяков.

Напомним, что контракт 31-летнего футболиста с "сине-бело-голубыми" истекает, поэтому он сможет уйти из клуба бесплатно.

"Мы не знаем, какая будет экономическая и политическая ситуация после окончания пандемии коронавируса. Мы ведём переговоры, помимо "Зенита", ещё с тремя российскими клубами. Плюс к этому один из наших коллег-агентов говорит, что в мае будет интерес от одной из команд МЛС", - сказал агент.

В текущем сезоне Смольников сыграл за "Зенит" 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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