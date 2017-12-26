Защитник "Зенита" Терентьев дал характеристику Манчини

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Защитник "Зенита" Терентьев дал характеристику МанчиниЗащитник питерского "Зенита" Денис Терентьев дал характеристику главному тренеру своей команды Роберто Манчини.

"В "Зените" я застал и другого итальянца - Лучано Спаллетти. По характеру они похожи. Это настоящие профессионалы. Манчини первым приходит на базу и последним с нее уходит. Сам с нами тренируется, бегает. Для меня это было удивительно. Среди российских тренеров такое редко встречается. При этом Манчини делает серьезный упор на физическую подготовку, во время сборов мне лично пришлось непросто", - цитирует 25-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Дзюба может быть переведен в "Зенит-2". | soccernews.ru

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