Защитник "Зенита" Терентьев дал характеристику Манчини

Защитник питерского "Зенита" Денис Терентьев дал характеристику главному тренеру своей команды Роберто Манчини.

"В "Зените" я застал и другого итальянца - Лучано Спаллетти. По характеру они похожи. Это настоящие профессионалы. Манчини первым приходит на базу и последним с нее уходит. Сам с нами тренируется, бегает. Для меня это было удивительно. Среди российских тренеров такое редко встречается. При этом Манчини делает серьезный упор на физическую подготовку, во время сборов мне лично пришлось непросто", - цитирует 25-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Дзюба может быть переведен в "Зенит-2". | soccernews.ru