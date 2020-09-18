Защитник "Зенита" Терентьев отреагировал на новость об интересе "Спартака"

Правый защитник "Зенита" Денис Терентьев дал комментарий по поводу появившейся информации о своём возможном переходе в московский "Спартак".

"Мной интересуется "Спартак"? В первый раз слышу", - сказал футболист в интервью Metaratings.

Ранее сообщалось, что "красно-белые" намерены заполучить Терентьева по окончании нынешнего сезона, когда истечёт его контракт с "Зенитом".

Фулбек является воспитанником "сине-бело-голубых". В стартовавшем розыгрыше РПЛ он появился на поле 1 раз.

Не пропустите: Газизов высказался о будущем Гулиева и Кутепова в "Спартаке". | http://soccernews.ru