Защитник "Зенита" вошел в топ-100 лучших футболистов десятилетия

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Защитник "Зенита" вошел в топ-100 лучших футболистов десятилетия

Информационный ресурс Give me Sport составил рейтинг 100 лучших игроков в уходящем десятилетии.

Лидером рейтинга стал капитан "Барселоны" Лионель Месси. Следом за ним расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Также в топ-3 попал экс-игрок каталонцев Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии.

Отметим, что на 93-м месте оказался защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

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