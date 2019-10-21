Защитник "Зенита" вышел на улицы Санкт-Петербурга в костюме льва

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Защитник "Зенита" вышел на улицы Санкт-Петербурга в костюме льва

Левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос стал участником благотворительной акции "Давай-давай!", целью которой является помощь больным детям.

Бразилец вышел на улицы Санкт-Петербурга в образе талисмана клуба - синегривого льва - и почеканил мяч.

Это означает, что на лечение Лизы и Матвея Багровых, которые больны буллезным эпидермолизом, собрано 1 миллион 133 тысячи рублей.

В текущем сезоне 25-летний Сантос сыграл за "Зенит" 16 матчей и сделал 1 ассист.

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